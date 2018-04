Slachtoffers Münster trouwen in ziekenhuis

Twee mensen die gewond raakten bij de aanslag in het Duitse Münster, zijn in het ziekenhuis getrouwd. Volgens Duitse media werden zij door burgemeester Markus Lewe in het hospitaal in het bijzijn van familie in de echt verbonden.

Een 48-jarige man reed op 7 april met een kampeerbusje een populair terras op waardoor twee mensen om het leven kwamen. Hij schoot zich daarna in het voertuig dood. Er raakten meer dan twintig mensen gewond, onder wie een Nederlandse.

Een woordvoerder van het ziekenhuis noemde de huwelijksceremonie „aangrijpend”. Over de identiteit van de echtelieden is niets bekend.