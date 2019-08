Slachtoffers ingestorte brug Genua herdacht

In Genua zijn een jaar na de verwoestende ineenstorting van een brug de slachtoffers herdacht. Bij de ramp kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens een kerkdienst herinnerde de kardinaal en aartsbisschop van Genua, Angelo Bagnasco, woensdag aan de „apocalyps, die ons de adem benam”. De ceremonie vond plaats in een hal met uitzicht op de eerste pijler van de nieuwe brug, ontworpen door de beroemde architect Renzo Piano.

Familieleden van de slachtoffers en reddingsteams van politie, brandweer en burgerbescherming waren aanwezig. Buiten de hal kwamen veel mensen bijeen. Naast president Sergio Mattarella waren regeringsfunctionarissen zoals premier Giuseppe Conte en de vicepremiers Matteo Salvini en Luigi Di Maio aanwezig.

Om 11.36 uur was er een minuut stilte, verbroken door de klokken van alle kerken in de stad en scheepshoorns in de haven. Op dat moment, op 14 augustus 2018, stortte een 180 meter lang deel van de Morandi-brug de diepte in - samen met voertuigen en hun inzittenden. De beelden van de instorting tijdens een hevige storm gingen de wereld rond. Nog steeds is het onduidelijk hoe het tot de tragedie kon komen.

Er loopt een onderzoek tegen meer dan zeventig mensen en tegen snelwegbeheerder Autostrade per l’Italia, die wordt bestuurd door het concern Atlantia van de familie Benetton. Na een protest van familieleden van de slachtoffers verliet een delegatie van het concern de herdenking.