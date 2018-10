Slachtoffers door schietpartij synagoge in VS

Door een schietpartij in de Amerikaanse stad Pittsburgh zijn minstens vier slachtoffers gevallen. Dat meldt de politie, die verder niet in detail trad. Amerikaanse media hebben het over zeker acht doden en een onbekend aantal gewonden, maar dat is niet bevestigd.

Er werd geschoten in of bij een synagoge in de stad, de Tree of Life Synagogue in Squirrel Hill. De politie heeft omwonenden opgeroepen binnen te blijven. „Verlaat uw huizen niet. Het is niet veilig”, zei een lokale politiefunctionaris.

Amerikaanse media berichten dat toegesnelde agenten onder vuur zijn genomen. Volgens de eerste berichten zijn drie agenten neergeschoten. De lokale zender KDKA bericht dat ook de schutter gewond is geraakt. Hij zou zich inmiddels hebben overgegeven aan de politie.

De politie zegt volgens de zender meerdere telefoontjes te hebben gehad van mensen die zich hebben verschanst in het joodse gebedshuis.

Watching the events unfolding in Pittsburgh, Pennsylvania. Law enforcement on the scene. People in Squirrel Hill area should remain sheltered. Looks like multiple fatalities. Beware of active shooter. God Bless All! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2018

De Amerikaanse president Donald Trump zegt de situatie te volgen. „Het lijkt erop dat meerdere slachtoffers zijn gevallen. Pas op voor de schutter”, schreef hij op Twitter.