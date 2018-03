Slachtoffers brand winkelcentrum begraven

In Rusland zijn de eerste slachtoffers begraven van de dodelijke brand in een Siberisch winkelcentrum. De lichamen van twee kinderen en een volwassene zijn in gesloten kisten naar de begraafplaats gebracht, bericht het Russische persbureau TASS.

President Vladimir Poetin heeft woensdag uitgeroepen tot een dag van nationale rouw vanwege de tragedie, die het leven heeft gekost aan zeker 64 mensen. Er worden uitvaartdiensten gehouden in drie kerken in de stad Kemerovo, waar honderden inwoners eerder de straat op gingen om opheldering te eisen over de oorzaak van de brand.

De autoriteiten hebben volgens TASS tot dusver zeker 27 lichamen geïdentificeerd. In totaal zouden nog veertien gewonden in ziekenhuizen liggen, onder wie twee kinderen.