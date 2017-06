Slachtoffers brand Londen krijgen nieuw huis

Alle bewoners van de rampflat in Londen krijgen nog voor het weekend een andere woning toegewezen. Dat hebben de autoriteiten vrijdag bekendgemaakt. De afgelopen dagen zijn de slachtoffers opgevangen in sporthallen en hotels.

In de flat met 24 verdiepingen zaten 120 appartementen. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen er precies in de flat woonden. Officieel zijn er zeventien doden, maar de politie houdt rekening met veel meer slachtoffers als het pand goed kan worden doorzocht. Volgens Britse media zijn er nog 65 vermisten.