Slachtoffers aanslagen Afghaanse stemlokalen

Tijdens de presidentsverkiezingen in Afghanistan zijn zeker twee doden en zeventien gewonden gevallen. De slachtoffers vielen onder meer door een bomexplosie in een stemlokaal in de oostelijke provincie Nangarhar. Daarbij viel één dode. In de noordelijke stad Kunduz viel een dode toen een raket vlakbij een stemlokaal insloeg. In Kandahar in het zuiden ontplofte een bom in een moskee die als stembureau dienst deed. Politie en leger hebben in deze stad sinds vrijdagavond meer dan dertig keer explosieven gevonden en die onschadelijk gemaakt volgens de autoriteiten.

Meer dan 9,6 miljoen mensen in Afghanistan kunnen deze zaterdag naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Een deel van de hoofdstad Kabul is op slot uit angst voor aanslagen. De Taliban hebben met zelfmoordaanslagen en raketaanvallen gedreigd. Inmiddels zijn er uit voorzorg al 100.000 militairen en agenten op de been.

De huidige president Ashraf Ghani hoopt op een tweede termijn van vijf jaar. Zijn grootste uitdager is Abdullah Abdullah. Achttien andere kandidaten doen ook mee, maar de verwachting is dat zij geen kans maken.

Voorlopige resultaten worden op 19 oktober verwacht. Als geen enkele kandidaat meer dan 50 procent van de stemmen in de eerste stemronde kan winnen, worden de twee best geplaatste kandidaten voor de tweede keer gekozen. Dit zal waarschijnlijk eind november plaatsvinden.