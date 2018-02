Slachtoffers aanslag vangen bot bij hof VS

Amerikaanse overlevenden van een aanslag in Jeruzalem hebben bot gevangen voor het Amerikaanse hooggerechtshof. De rechters staken een stokje voor een plan schadevergoeding af te dwingen door Iraans cultureel erfgoed in beslag te nemen dat wordt vertoond in Chicago.

De Amerikanen raakten in 1997 gewond door een zelfmoordaanslag in Israël. Ze beschuldigden Iran van medeplichtigheid en kregen gelijk van een Amerikaanse rechtbank, die de slachtoffers een schadevergoeding van ruim 71 miljoen dollar toekende. De Iraniërs maakten dat geld echter niet over, waarna de Amerikanen hun oog lieten vallen op een waardevolle collectie met Perzische artefacten.

Eerder verbood ook een lagere rechtbank de inbeslagname van de collectie, die onder meer bestaat uit kleitabletten. De uitspraak van het hooggerechtshof heeft mogelijk ook gevolgen voor vergelijkbare zaken, waarin slachtoffers van overzeese aanslagen de verkoop eisen van cultureel erfgoed van buitenlandse overheden.