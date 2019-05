Slachtofferaantal ebola Congo nadert duizend

Het aantal doden door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo nadert de duizend. Over enkele uren kan het al zover zijn, maakte de Wereldgezondheidsorganisatie vrijdagmiddag bekend. Tot dusver zijn al 994 patiënten overleden aan de gevreesde infectieziekte, die negen maanden geleden de kop opstak in het oosten van het Afrikaanse land.

De WHO is van plan een nieuw, nog niet goedgekeurd vaccin van het farmaceutisch bedrijf Johnson & Johnson te gebruiken. Dat wordt ingezet naast de entstof van producent Merck. „Nog een ander instrument in de gereedschapskist”, noemde WHO-directeur medische noodhulp Michael Ryan het experimentele middel.

Veiligheidsproblemen in de opstandige regio Noord-Kivu - donderdag mislukte een aanslag op een medische voorziening - vertragen het vaccinatieprogramma en de dagelijkse controle van mensen die mogelijk besmet zijn geraakt met het virus. Dat zijn er ongeveer 12.000.