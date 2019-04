'Slachtoffer' van terreurdaden Parijs cel in

Een Fransman die beweerde slachtoffer te zijn van de terreurdaden in november 2015 in Parijs gaat de cel in wegens het doen van valse aangifte. De 44-jarige Serge Dieujuste vertelde, om in aanmerking te komen voor een uitkering uit het calamiteitenfonds, dat hij in het Cambodjaanse restaurant was toen jihadisten van Islamitische Staat er drie bezoekers doodschoten.

Onderzoek wees uit dat hij daar helemaal niet zat te eten, maar thuis voetbal keek. In totaal kwamen die dag in de Franse hoofdstad 130 mensen om, de meeste tijdens een concert in de Bataclan.

Dieujuste probeerde zijn aanvraag voor financiƫle vergoeding te rechtvaardigen door het trauma aan te halen dat hij in 1995 opliep door de bomaanslag in het Parijse metrostation St. Michel. Hij voelde zich destijds onvoldoende erkend door de overheid, die hem 108.000 euro schadevergoeding toekende maar nauwelijks voor psychische begeleiding zorgde.

De rechter vond niet dat deze ervaring uit het verleden Dieujuste een vrijbrief gaf voor zijn handelwijze. Hij veroordeelde de verdachte tot twee jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk.