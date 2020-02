Slachtoffer schietpartij Hanau was Roemeen

Een van de omgekomen slachtoffers van de schietpartij in het Duitse Hanau was een Roemeen. Dat heeft de Roemeense president Klaus Johannis bekendgemaakt op Twitter. Volgens Roemeense media gaat het om een 23-jarige man.

Bij twee schietpartijen in shishalounges kwamen negen mensen om het leven. De dader had een rechtsextremistisch motief en doodde later zijn moeder en zichzelf.

In Duitsland wordt veel kritiek geuit op de politieke partij Alternative für Deutschland (AfD). Deze partij is tegen migratie en wordt door sommige politici medeverantwoordelijk gehouden voor de schietpartijen. De minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Nedersaksen Boris Pistorius haalt hard uit naar de AfD. „Natuurlijk is er een direct verband tussen de taal van de AfD en de toename van rechtsextremistisch geweld.”