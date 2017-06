Slachtoffer ‘Portland’ bestolen van trouwring

De Amerikaanse politie heeft een man opgepakt die de trouwring zou hebben gestolen van een slachtoffer van de dodelijke steekpartij in Portland. De politie sprak volgens CNN over een „harteloos” misdrijf.

De steekpartij in een trein leidde in de VS tot veel ophef. Een 35-jarige man belaagde eind vorige maand twee vermoedelijke moslima’s en stak vervolgens twee mannen dood die het voor de vrouwen opnamen. Later bleek dat de rugzak en trouwring van een van de slachtoffer was verdwenen.

De politie arresteerde vrijdag een 51-jarige verdachte. De man droeg de verdwenen ring toen hij werd opgepakt in een daklozenkamp in Portland. Hij wordt onder meer verdacht van geknoei met bewijs, diefstal en het misbruik van een menselijk lichaam.