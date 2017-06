Slachtoffer Polanski uit 1977 wil einde zaak

De vrouw die veertig jaar geleden door Roman Polanski is misbruikt, pleit vrijdag op een hoorzitting in Los Angeles voor een einde van de strafzaak. Dat heeft de advocaat van Polanksi donderdag (lokale tijd) gezegd. Hij verzoekt om het stopzetten van vervolging van de regisseur.

Samantha Geimer was dertien jaar oud toen Polanski haar misbruikte in Los Angeles in 1977. „Samantha Geimer is deze zaak zat. Ze vraagt al jaren aan het hof om de zaak te sluiten”, aldus de advocaat van de regisseur.

De openbaar aanklager van Los Angeles, die al jaren probeert Polanski voor de rechter te krijgen in de Verenigde Staten, liet weten dat hij het hof zal vragen het verzoek van de advocaat af te wijzen, wegens „gebrek aan nieuwe feiten”.