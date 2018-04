„Skripal mogelijk vergiftigd met ander middel”

De voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal is volgens Rusland mogelijk vergiftigd met een middel dat nooit is geproduceerd in Rusland of de Sovjet-Unie. De Russische minister Sergej Lavrov (Buitenlandse Zaken) constateert dit uit onderzoek dat in Zwitserland is uitgevoerd.

Een Zwitsers laboratorium analyseerde volgens Lavrov een monster van het middel dat is gebruikt om Skripal te vergiftigen. Het zou onder meer sporen hebben aangetroffen van het middel ’BZ’. Dat behoorde volgens de minister tot het arsenaal van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en andere NAVO-landen. „De Sovjet-Unie en Rusland hebben nooit vergelijkbare chemische wapens ontwikkeld of opgeslagen”, zei Lavrov volgens persbureau TASS.

Rusland en Groot-Brittannië ruziën al geruime tijd over de vergiftiging van Skripal en zijn dochter in de Engelse stad Salisbury. De Britten houden dat Rusland verantwoordelijk voor de aanval. Moskou zegt er niets mee te maken te hebben en wijst nu op het Zwitserse onderzoek, dat zou zijn uitgevoerd op verzoek van de Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens (OPCW). „Wij, zoals u weet, hebben het vermogen om vertrouwelijke informatie te bemachtigen”, zei Lavrov.