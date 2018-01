Skiester komt om het leven in Slowakije

In Slowakije is een skiester om het leven gekomen nadat ze op een steile en ijzige helling was uitgegleden. Ze viel enkele meters en belandde uiteindelijk tegen de mast van de skilift, laat de reddingshelikopterdienst weten. Reanimatiepogingen van omstanders en een toegesnelde arts, mochten niet meer baten.

De dertigjarige vrouw was met haar man en kinderen op skivakantie in de Belianske Tatra in de Karpaten. Eerder deze kerstvakantie kwamen al vier mensen in de bergen van Slowakije om het leven.