Sjiitische leider Irak maant tot kalmte

De voornaamste sjiitische geestelijke in Irak, grootayatollah Ali al-Sistani, heeft iedereen opgeroepen zich te beheersen en wijs te handelen. Hij veroordeelde de moord op onder anderen de Iraanse generaal Soleimani en de Iraakse militieleider al-Muhandis vrijdag op het vliegveld van Bagdad fel.

Hij beklemtoonde dat zij hard tegen de terroristen van Islamitische Staat hebben gevochten. De aanslag is een grove schending van de soevereiniteit van Irak en van het internationaal recht, aldus de ayatollah. Alles wijst er volgens hem op dat „we moeilijke tijden tegemoet gaan”, maar alle betrokken partijen moeten hun kalmte bewaren.

De 89-jarige al-Sistani geldt, in tegenstelling tot zijn Iraanse evenknie ayatollah Khamenei, als zeer gematigd. Bijna twee derde van de bevolking van 37 miljoen Iraki’s is sjiitisch. Velen moeten niets hebben van de ultraorthodoxe lijn van de sjiitische geestelijkheid die in 1979 de macht in het buurland Iran heeft gegrepen. Bij de recente massale protesten tegen het wanbeleid en de armoede keerden veel Iraki’s zich tegen Iran, omdat dat land in hun ogen de corrupte regering in Bagdad in het zadel houdt.