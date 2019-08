Sjamanen helpen bij zoektocht vermiste Nora

Maleisische sjamanen hebben zich aangesloten bij de zoektocht naar een vermiste toeriste uit Londen. De medicijnenmannen, die lokaal bekend staan als bomoh, leken in de jungle in trance te raken terwijl ze rituelen uitvoerden.

De vijftienjarige Nora Quoirin uit Londen verdween begin augustus uit een resort bij het regenwoud. „We blijven hier vannacht om te kijken of we haar kunnen vinden”, zei sjamaan Mohd Khalid Mohamed.

De autoriteiten zoeken al ruim een week naar de kwetsbare tiener, tot dusver zonder succes. De honderden reddingswerkers worden ondersteund door drones en speurhonden. Ook laten ze via luidsprekers opnames horen van de stem van haar moeder.

De lokale autoriteiten melden dat inmiddels ook politiemensen uit Frankrijk, Groot-Brittannië en Ierland zijn gearriveerd. Het is onduidelijk hoe zij precies betrokken zijn bij de zoekactie. Verder hebben ook wandelaars hun diensten aangeboden.

Nora vierde in het resort in Seremban vakantie met haar familie en verdween kort na aankomst. Het is onduidelijk wat haar precies is overkomen. Haar familie heeft inmiddels een beloning uitgeloofd van 50.000 ringgit (bijna 11.000 euro) voor informatie die leidt tot haar redding.