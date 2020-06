‘Situatie migranten op schepen bij Malta is onhoudbaar’

De situatie van meer dan vierhonderd migranten en vluchtelingen op schepen bij Malta is onhoudbaar en vereist onmiddellijke actie. Dunja Mijatović, mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa, sloeg hier donderdag alarm over.

Malta heeft vanwege de coronapandemie zijn havens gesloten voor mensen die gered zijn op zee. De eilandstaat heeft hen ondergebracht op gehuurde schepen en wil dat ze daar blijven tot andere EU-landen toezeggen mensen op te nemen.

Mijatović riep de Maltese autoriteiten al eerder op de migranten niet in gevaar te brengen. Nu de aantallen en de gezondheidsrisico’s toenemen en geen oplossing in zicht is, stelt zij opnieuw dat kuststaten op hulp moeten kunnen rekenen van andere landen.

Daarnaast maant zij Malta hulp toe te laten voor de opvarenden en snelle actie om een einde te maken aan de situatie, die mogelijk in strijd is met het recht op vrijheid. Mensen terugsturen naar Libië is wat haar betreft geen optie. Elke samenwerking met de Libiërs moet worden opgeschort als die leidt tot mensenrechtenschendingen, vindt zij.

De Europese Commissie zegt zich bewust te zijn van de urgentie van de situatie. Het dagelijks EU-bestuur staat volgens een woordvoerder in contact met de lidstaten en wijst opnieuw op de „collectieve verantwoordelijkheid” om een solidaire oplossing te vinden.