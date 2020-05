Situatie in Suriname verslechtert, scholen blijven dicht

De gezondheidssituatie in Suriname is de afgelopen dagen ernstig verslechterd. Daarom blijven de scholen voorlopig dicht. De bedoeling was dat ze maandag open zouden aan. De afgelopen dagen zijn er drie coronapatiënten bijgekomen, het totaal staat nu op 14. Dat blijkt uit de cijfers op de officiële Covid-19-website van Suriname.

Code rood geldt. Surinamers moeten weer zoveel mogelijk thuisblijven en zich aan de gezondheidsregels houden zoals afstand houden en ontsmetten. De afgelopen dagen rond de verkiezingen was de discipline behoorlijk afgenomen. Zo was op een bijeenkomst zaterdagmiddag waar de beoogde nieuwe regering haar plannen uiteen zette van afstand houden geen sprake. Dat constateerde ook Chan Santokhi, waarschijnlijk de nieuwe president van Suriname.

Om verdere verspreiding te voorkomen zijn sommige versoepelingen teruggedraaid en zijn er nieuwe maatregelen bij gekomen. Zo zijn wegen naar het oosten afgesloten en is het binnenlandse vliegverkeer naar Paramaribo stopgezet. De heropening van de scholen is voorlopig uitgesteld naar 8 juni. Ook de vrijdag afgekondigde verruiming van het toegestane aantal mensen op religieuze bijeenkomsten is teruggedraaid.

De drie nieuwe gevallen zijn vastgesteld op 26 en 30 mei. De drie waren vanuit Frans Guyana en het oosten van Suriname naar Paramaribo gekomen. De bron van deze besmettingen is nog niet achterhaald. Het ministerie van Volksgezondheid weet daarom niet of het hier om importgevallen gaat of dat ze in Suriname zelf zijn besmet. Een team van epidemiologen is naar het oosten vertrokken voor onderzoek.

In april en eerste deel van mei leek het erop dat Suriname vrij bleef van nieuwe gevallen. De dreiging vanuit buurland Frans Guyana was er wel steeds, daarom was de grens met Suriname gesloten en was verkeer op de grensrivier verboden. Volledige controle is praktisch niet mogelijk, de grens is lang en het gebied dicht bebost.