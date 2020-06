‘Situatie coronavirus in Suriname gaat goede kant op’

Hoewel er iedere dag nog positieve gevallen van Covid-19 bijkomen, zijn de Surinaamse gezondheidsautoriteiten tevreden over de huidige situatie. „De curve gaat omlaag en dat is wat we willen”, zei Ingrid Krishnadath, hoofd Public Health van de Anton de Kom Universiteit van Suriname dinsdag tijdens de reguliere Covid-19-persconferentie.

Het aantal positieve gevallen staat nu op 515 waarvan er 275 actieve gevallen zijn. Het aantal overledenen is 13, terwijl 227 mensen genezen zijn. 379 mensen zijn in quarantaine geplaatst omdat zij in contact geweest zijn met besmette personen, 7 patiënten verblijven op de intensive care.

Dat het aantal positieve gevallen blijft stijgen, is voor het grootste deel te wijten aan enkele grotere uitbraken in het binnenland van Suriname. Dit is onder andere het geval bij goudmultinational IamGold en in het goudzoekersdorp Antonio do Brinco. Dit dorp, waar vooral Brazilianen wonen, is na de ontdekking van de vele besmettingen afgesloten van de buitenwereld. Ook de buitengrenzen van Suriname, vooral de oostelijke, blijven een zwakke plek als het gaat om het buiten de deur houden van mensen die het virus bij zich hebben, zei Krishnadath.