Sisi opent Egyptische grens met Gaza

De Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi heeft donderdag de grensovergang van Egypte met Gaza bij Rafah laten openstellen voor de hele periode tijdens de ramadan. Dat meldde hij via zijn officiële Twitter-account.

De grens met de Palestijnse Gazastrook is normaal gesproken gesloten en slechts enkele momenten geopend. Dit zou de langste openstelling in jaren betekenen. Het openen van de grens ,,verlicht de last van de broeders in Gaza", liet Sisi weten.

Egypte sloot de grens voor lange periodes na steeds meer aanvallen op Egyptische veiligheidstroepen in de Sinaï sinds 2013. Egypte legde de schuld van enkele van die aanvallen bij Palestijnse militanten.