„Sisi moet langer president Egypte blijven”

Een groep Egyptische parlementariërs probeert de presidentiële termijn te verlengen van vier naar zes jaar. Daardoor zou Abdel-Fattah el-Sisi tot zeker 2024 aan de macht kunnen blijven.

Van de bijna zeshonderd parlementariërs ondertekenden 125 een petitie voor verlenging van de termijn. Ze zijn nog in discussie of de wijziging alleen voor Sisi’s huidige, tweede termijn moet gelden of ook met terugwerkende kracht voor zijn eerste termijn.

De maatregel moet zowel door het parlement als via een referendum worden bekrachtigd, omdat er een grondwetswijziging voor nodig is.

Oud-generaal Sisi heeft herhaaldelijk gezegd dat hij het Egyptische volk dient en niet van plan is om farao te worden, zoals zijn voorganger Hosni Mubarak wel werd genoemd. Maar al voor zijn eerste verkiezingen in 2014 maakte Sisi jacht op islamisten en andere oppositieleden. Bij de verkiezingen vorig jaar haakten al zijn tegenstanders af, of werden gearresteerd of niet verkiesbaar gesteld. Uiteindelijk was er één tegenstander, een fanatieke aanhanger van Sisi, die slechts 4 procent van de stemmen kreeg.