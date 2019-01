Sint-Truiden heeft wethouder Eenzaamheid

De Belgische gemeente Sint-Truiden heeft een wethouder van Eenzaamheid. Het is een primeur en toont de groei van het probleem dat vooral veel ouderen vereenzamen. De krant Het Laatste Nieuws berichtte vrijdag dat het Limburgse Sint-Truiden de liberaal Pascy Monette de nieuwe functie heeft gegeven.

De omvang van het voor een deel verborgen probleem wordt vooral zichtbaar omdat het via thuiszorg steeds vaker ontdekt wordt, aldus Monette. Zeker een op de vier Vlamingen zou zich wel eens erg eenzaam voelen. Sint-Truiden ligt ruim 30 kilometer ten westen van Maastricht en telt meer dan 40.000 inwoners.

Het probleem wordt overigens in Groot-Brittannië sinds vorig jaar aangepakt door de minister van Sport en Burgerlijke Samenleving die in de media sindsdien ook de minister van Eenzaamheid wordt genoemd. In Nederland zetten gemeenten zich onder meer aan de hand van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in voor de strijd tegen eenzaamheid.