Sint-Pietersbasiliek in Rome weer open

De Sint-Pietersbasiliek in Rome is maandag voor bezoekers heropend na meer dan twee maanden gesloten te zijn geweest. De maatregel was onderdeel van de lockdown in Italië om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Een handvol bezoekers stond in de rij, op voldoende afstand van elkaar en door politieagenten met mondkapjes in de gaten gehouden. Hun temperatuur werd gemeten voordat ze de kerk binnen konden, die sinds 10 maart dicht was.

Ondanks veel tegenstand, onder meer van paus Franciscus, werden de kerken in Rome aan het begin van de coronavirusuitbraak begin maart gesloten.

Italië was meer dan twee maanden geleden het eerste land dat volledig werd afgesloten, waardoor de economie platging. Het officiële dodental als gevolg van het virus bedraagt nu ongeveer 32.000.

De regering begon op 4 mei met het opheffen van beperkende maatregelen en op zondag waren er al veel joggers, wandelaars en fietsers in de straten van het historische centrum van Rome te zien.

Restaurants, bars, cafés, winkels, kappers, en andere bedrijven, zouden allemaal maandag ook weer opengaan.

De lockdown in Italië heeft niet alleen de meeste zakelijke activiteiten in het land stilgelegd, maar ook het persoonlijke leven van Italianen, waaronder het bijwonen van de mis, radicaal verstoord.