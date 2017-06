Sinn Fein blijft Lagerhuis boycotten

Ook na de verkiezingen van donderdag zal de pro-Ierse partij Sinn Fein uit Noord-Ierland haar zetels in het Lagerhuis in Londen niet innemen. De partij blijft bij haar boycot, zei partijleider Gerry Adams in de nacht van donderdag op vrijdag.

Sinn Fein, vroeger de politieke tak van terreurbeweging IRA, zit wel in de parlementen van Ierland en Noord-Ierland. De partij werd in 1955 voor het eerst verkozen in het Lagerhuis, maar heeft daar nog nooit een debat bijgewoond.

De boycot kan gunstig zijn voor Theresa May. Stel dat de partij weer vier zetels krijgt en die leden niet naar het Lagerhuis gaan, heeft zij minder zetels nodig voor een absolute meerderheid. Haar Conservatieven hoeven dan maar 324 zetels te halen, in plaats van 326.