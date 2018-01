Singaporees houdt bijna honderd vogelspinnen

De douane in Singapore heeft een man betrapt die probeerde vogelspinnen de stadstaat in te smokkelen. De Singaporees bleek illegaal nog eens vele tientallen van de beesten, die tot 28 centimeters groot kunnen worden, in zijn huis te houden.

De spinnenverzamelaar (33) liep volgens de krant The Straits Times eerder deze maand tegen de lamp bij een controlepost aan de grens. Hij bleek zes levende vogelspinnen in zijn voertuig te hebben. Die diertjes zaten in plastic containers.

Toen de autoriteiten later de woning van de man controleerden, bleek hij daar nog eens 92 vogelspinnen te houden. Alle dieren zijn in beslag genomen. Ze mogen in de stadstaat niet als huisdier worden gehouden. Wie voor andere doelen een vogelspin op de kop wil tikken, heeft een vergunning nodig.

Het is nog onduidelijk waarom de man zo’n grote spinnencollectie had.