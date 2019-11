Singaporees cel in voor smokkel Noord-Korea

De directeur van een handelsbedrijf uit Singapore verdwijnt jaren achter de tralies vanwege de smokkel van luxegoederen naar Noord-Korea. De 56-jarige man stuurde onder meer wijn, parfum, juwelen en muziekinstrumenten naar die totalitaire staat. Hij overtrad daarmee de internationale sancties tegen het land.

De man stuurde de goederen via China naar een onderneming in Noord-Korea. Hij loog volgens plaatselijke media tegen de douane over de eindbestemming van de spullen, die een gezamenlijke waarde hadden van circa 6 miljoen Singaporese dollar (bijna 4 miljoen euro). Een rechtbank veroordeelde de directeur tot 34 maanden cel en zijn bedrijf tot een boete.

In de stadstaat zijn de afgelopen jaren herhaaldelijk bedrijven vervolgd voor dergelijke smokkelpraktijken. De Singaporese autoriteiten beschuldigden een onderneming in augustus van het leveren van alcoholische dranken aan de dictatuur van Kim Jong-un. Vorig jaar werden twee mannen vervolgd vanwege de smokkel van onder meer horloges en juwelen.