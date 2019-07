Singapore neemt ivoor 300 olifanten in beslag

Singapore heeft dinsdag voor 8,8 ton aan olifantenivoor in beslag genomen, een record voor de stadstaat. Volgens natuurbeschermingsorganisaties is het land een doorvoerpunt voor de illegale handel in wilde dieren en planten.

Het olifantenivoor, geschat op een waarde van omgerekend 11,6 miljoen euro, komt van bijna driehonderd Afrikaanse olifanten en was op weg naar Vietnam. De partij kwam vanuit de Democratische Republiek Congo.

Bij de vangst zat ook een grote hoeveelheid pangolinschubben. De pangolin, een geschubde miereneter, is een van de meest verhandelde zoogdieren ter wereld. Het vlees wordt beschouwd als een delicatesse in Vietnam en China, en de schubben worden gebruikt in de traditionele Chinese geneeskunde.