Singapore meldt eerste besmetting coronavirus

Voor het eerst is in Singapore iemand besmet geraakt met het coronavirus. Dat meldt The Straits Times donderdag op basis van de Singaporese autoriteiten. Volgens de krant zou het gaan om een 66-jarige Chinese man uit Wuhan, het epicentrum van de virusuitbraak. Hij reisde met negen anderen, die nog worden onderzocht. Eerder werden al besmettingen gemeld in China, Thailand, Japan, Taiwan, Zuid-Korea en de Verenigde Staten.

In totaal heeft het virus aan zeventien mensen het leven gekost. Circa zeshonderd personen raakten besmet. Wuhan zit inmiddels op slot uit angst voor verdere verspreiding van het virus. Ook enkele andere steden in China hebben maatregelen genomen, zoals het stilleggen van het openbaar vervoer.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de VN beraadt zich donderdag over het virus en beslist of het moet worden gezien als een internationale noodsituatie. Het nieuwe coronavirus is verwant aan het SARS-virus. In de jaren 2002 en 2003 veroorzaakte dat virus veel onrust. Bijna achthonderd mensen kwamen toen om het leven.