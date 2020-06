Singapore bouwt meer woonruimte voor arbeiders na uitbraak

De autoriteiten in Singapore proberen voor het eind van het jaar nieuwe huisvesting te creëren voor ongeveer 60.000 buitenlandse arbeiders. Ze willen de drukte verminderen in wooncomplexen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

In de welvarende stadstaat met 5,7 miljoen inwoners is tot dusver bij ruim 35.000 mensen vastgesteld dat ze het coronavirus hebben. Het kleine Singapore behoort daarmee tot de zwaarst getroffen landen in de regio.

Het virus kon zich snel verspreiden doordat honderdduizenden arbeiders uit het buitenland vaak dicht op elkaar leven. Zij delen ook toiletten en badkamers. Er wordt nu onder meer gekeken naar het verminderen van het aantal bedden per kamer.

De regering zegt dat onder meer tijdelijke gebouwen neergezet kunnen worden om mensen in te huisvesten. Ook kunnen ongebruikte overheidsgebouwen zoals voormalige scholen en leegstaande fabrieken voor dat doel worden gebruikt.

Het is de bedoeling voor het eind van het jaar 60.000 extra plaatsen te creëren, maar daar blijft het niet bij. Er moeten ook permanente onderkomens worden neergezet met plek voor zo’n 100.000 arbeiders. Dat kan enkele jaren duren.