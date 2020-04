Singapore arresteert man voor oplichting met mondmaskers

De autoriteiten in Singapore hebben een 39-jarige man opgepakt die tijdens de coronacrisis miljoenen zou hebben verdiend met oplichtingspraktijken. De verdachte deed volgens Europol alsof hij snel medische mondmaskers en handgel kon leveren.

De politieorganisatie zegt dat een Europese land aan de bel trok over de man. Die zou een farmaceutisch bedrijf hebben opgelicht voor 6.64 miljoen euro. Het concern maakte dat geld over naar een bank in Singapore, maar ontving de beloofde goederen daarna niet.

De verdachte deed volgens Europol alsof hij een bestaand bedrijf vertegenwoordigde. De politieorganisatie waarschuwt dat criminelen gretig op zoek zijn naar mogelijkheden om een slaatje te slaan uit de internationale gezondheidscrisis. Ze zouden hun werkwijze snel aanpassen.