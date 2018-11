‘Sieraad in neus’ dure grap voor Britse staat

Ziekenhuizen van de Britse Nationale Gezondheidsdienst zijn jaarlijks bijna 3 miljoen pond (3,4 miljoen euro) kwijt aan mensen die voorwerpen in hun neus of oren stoppen. Artsen halen onder meer plastic speelgoed en potloden uit die lichaamsgaten, bericht de BBC.

Uit een studie blijkt dat vooral kinderen plaatsnemen in de wachtkamer met voorwerpen die vastzitten in hun neus of oren. Die worden daar vaak uit „nieuwsgierig” ingestoken. Bij kinderen tot vijf jaar oud is vooral de neus populair, terwijl kinderen tussen de vijf en negen jaar oud vaker spullen in hun oren proppen.

Tussen 2010 en 2016 moesten op jaarbasis gemiddeld 1218 voorwerpen uit neuzen en 2479 dingen uit oren worden gehaald, zo blijkt uit officiële cijfers. Sieraden voeren de lijst aan van voorwerpen die het meest worden aangetroffen bij kinderen, maar volgens een medisch specialist wordt „eigenlijk alles wat past” in de lichaamsgaten gestopt.