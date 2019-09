‘Siciliaanse kok experimenteerde met drugs’

Een bekende Siciliaanse kok die is gearresteerd wegens drugsbezit en -handel, was naar eigen zeggen op zoek naar nieuwe smaken en niet uit op winst uit drugshandel. Het verweer van de kok Carmelo Chiaramonte uit Trecastagni komt er op neer dat hij onder meer met marihuana experimenteerde als ingrediënt voor maaltijden en geen drugscrimineel maar „een agroalimentair consultant” is. Hij werkt naar eigen zeggen aan de keuken voor het derde millennium. Hij vindt dat een goede chef gedrogeerd wordt door smaken en ook een alchemist is.

De 50-jarige Chiaramonte is op Sicilië een bekende chef en heeft ook een kookprogramma op een kanaal van de publieke omroep. Bij hem thuis vond de politie onder meer twee metershoge marihuanaplanten en andere drugs. Ook stonden er potten, blikjes en flessen van gewone Siciliaanse producten waarin cannabis is verwerkt. Het is nog niet bekend wat de rechter over Chiaramontes culinaire experimenten denkt. De kok is in afwachting van het proces op vrije voeten.