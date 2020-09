Siberische rendierherders vinden intacte holenbeer uit IJstijd

Rendierherders zijn in het Russische poolgebied op een intacte holenbeer uit de IJstijd gestuit. Het is voor het eerst dat er een karkas met weefsel is gevonden van de uitgestorven soort.

Tot nu toe waren alleen botten en schedels van holenberen gevonden. Volgens wetenschapper Lena Grigorieva van de Noordoostelijke Federale Universiteit in Jakoetsk is de vondst van wereldbelang. Alle organen en zelfs de neus zitten op hun plaats, zegt ze in een verklaring. Onderzoekers hopen DNA te kunnen bemachtigen.

Het exemplaar, dat volgens eerste schattingen leefde tussen 22.000 en 39.500 jaar geleden, werd gevonden op de Ljachovski-eilanden, tussen de Laptevzee en de Oost-Siberische Zee. De prehistorische holenbeer (Ursus spelaeus) stierf ongeveer 15.000 jaar geleden uit, aldus de universiteit.

Smeltende permafrost in Siberië heeft de laatste jaren overblijfselen van meer prehistorische diersoorten blootgelegd, waaronder mammoeten, wolneushoorns en holenleeuwwelpen.