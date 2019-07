Siberië bezorgd om selfies bij giftig meer

Een meer dat eruit ziet alsof er een Bounty-reclame kan worden opgenomen, is populair bij de inwoners van de nabijgelegen Russische stad Novosibirsk om er selfies te nemen. De zogenoemde ‘Siberische Malediven’ zijn in werkelijkheid echter giftig, omdat een energiecentrale er zijn afvalstoffen in loost. Rond-de-klokbewaking moet de selfie-toeristen nu weghouden bij het turquoise water.

Het kunstmatig aangelegde meer bevat chemische asresten die komen van een kolencentrale. Het water kan de huid aantasten en ernstige jeuk veroorzaken, maar toch is dat voor sommigen geen bezwaar om het water in te gaan voor het ideale plaatje. Ook huwelijksfotografen en complete busreizen komen naar het meer.

„Het lijkt me geen goed idee om daar te gaan zwemmen”, zei een plaatselijke bewoner tegen de Russische krant Kommersant. „Ik heb mijn huid nog nodig.”