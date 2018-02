‘Shutdown’ in VS door verzet begrotingshavik

De vertragingsactie van een Amerikaanse senator heeft geleid tot een zogeheten shutdown, een gedeeltelijke sluiting van overheidsdiensten in de Verenigde Staten. De Republikein Rand Paul blokkeerde urenlang een stemming over een begrotingsvoorstel.

Het Amerikaanse Congres kon de begroting door de protestactie pas in de vroege ochtend goedkeuren. Het Witte Huis liet weten dat president Donald Trump het voorstel zal ondertekenen. Daardoor blijft de duur van de shutdown dit keer beperkt.

De begroting voorziet in honderden miljarden aan nieuwe uitgaven voor de komende twee jaar. Dat geld is onder meer bestemd voor het leger en binnenlandse uitgaven. Het voorstel ging tegen het zere been van begrotingshaviken als Paul, die vindt dat de verhoging van de overheidsuitgaven neerkomt op „het plunderen van de schatkist”.

De politicus trok donderdag fel van leer tegen zijn partijgenoten. „Jullie waren tegen de begrotingstekorten van president Obama en nu zijn jullie voor Republikeinse begrotingstekorten”, klaagde Paul. „Is dat niet de definitie van hypocrisie?”

De senator wekte met zijn protestactie de nodige wrevel, en niet alleen bij zijn partijgenoten. „Tijdsverspilling”, oordeelde de Democraat Brian Schatz. „Ik vroeg me af wat mensen willen bereiken als ze ons hier houden tot 01.00 uur ’s nachts en niets voor elkaar krijgen”, mopperde de Republikein Richard Shelby.

De vorige shutdown ligt Amerikanen nog vers in het geheugen. Politieke onenigheid leidde vorige maand gedurende drie dagen tot een sluiting van niet-essentiële overheidsdiensten. Toen kozen de partijen voor een tijdelijke oplossing.