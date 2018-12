Shutdown Amerikaanse overheid een feit

De Amerikaanse overheid gaat vanaf zaterdag ‘op slot’. Het Congres en het Witte Huis hebben geen overeenstemming bereikt over een nieuwe staatsbegroting. Daardoor zal zaterdag een aantal overheidsdiensten moeten sluiten omdat daar geen geld voor is.

Om een zogenoemde ‘shutdown’ af te wenden, moest vrijdag voor middernacht een akkoord zijn bereikt over een nieuwe begroting. Zowel leden van het Huis van Afgevaardigden als van de Senaat komen voor middernacht niet meer bijeen om een deal goed te keuren. Hoe lang de stop op de overheidsuitgaven gaat duren is niet bekend. Naar verwachting komen het hoger- en lagerhuis zaterdagmiddag weer bijeen.

De onderhandelingen over de nieuwe begroting lopen al een tijd stroef. De Amerikaanse president Donald Trump wil miljarden dollars vrijmaken voor de bouw van de grensmuur. Dat voornemen kan niet op goedkeuring rekenen van de Democraten in Washington. Trump waarschuwde eerder op de dag al voor een sluiting „die heel lang gaat duren” als de Democraten tegen „grensbeveiliging” stemmen.

De stop op overheidsuitgaven geldt voor onder meer de ministeries van Binnenlandse Veiligheid, Justitie en Landbouw. Voor andere overheidsdiensten loopt nog een begroting tot eind september. De shutdown betekent dat parken moeten sluiten en ambtenaren thuis mogen blijven of niet meer betaald worden.

Het is niet voor het eerst dat tijdens het presidentschap van Trump geen tijdige oplossing wordt gevonden voor de begroting. De laatste keer dat de Amerikaanse overheid ‘op slot’ ging was eerder dit jaar. In februari was sprake van een shutdown van enkele uren, in januari duurde de situatie een paar dagen. De keer daarvoor was in 2013 tijdens het presidentschap van Barack Obama. Toen hoefden honderdduizenden ambtenaren zo’n twee weken niet op hun werk te komen.