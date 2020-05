Shkreli niet vrijgelaten om coronamedicijn te maken

De rechter heeft een verzoek van de omstreden Amerikaanse zakenman en farmaciemagnaat Martin Shkreli om vervroegde vrijlating afgewezen. De 37-jarige stelde dat zijn farmaceutische expertise van pas zou kunnen komen om het coronavirus te helpen genezen, maar de rechtbank is daarvan niet overtuigd.

„De rechtbank vindt niet dat vrijlating van Shkreli de bevolking zal beschermen. Ook al probeert hij zijn ervaring met geneesmiddelen te gebruiken om een geneesmiddel voor Covid-19 te helpen ontwikkelen, dat hij zogenaamd kosteloos zou verstrekken”, aldus rechter Kiyo Matsumoto. „In ieder geval bieden de door Shkreli zelf beschreven altruïstische bedoelingen geen wettelijke basis om zijn verzoek in te willigen.” De rechter verwierp ook het idee dat Shkreli, die naar verwachting in oktober 2023 wordt vrijgelaten, extra risico loopt ziek te worden door het virus omdat hij lijdt aan astma en allergieën.

De farmaciemagnaat werd in maart 2018 tot zeven jaar cel veroordeeld omdat hij investeerders in zijn vroegere bedrijf Retrophin had opgelicht. Hij gebruikte aandelen Retrophin voor een soort piramidezwendel. Het geld dat hij daarmee ophaalde gebruikte hij om zijn eigen schulden af te lossen.

„Niet verbaasd, maar zeer teleurgesteld”, zei de advocaat van Shkreli, Benjamin Brafman. „De beruchte beklaagde krijgt nooit een kans, ook niet als die welverdiend is en in het belang van het land.”

Het was niet de eerste keer dat Shkreli, bij het grote publiek beter bekend onder zijn bijnaam ‘Pharma Bro’, in opspraak kwam. In 2015 verhoogde hij als baas van farmaciebedrijf Turing van de ene op de andere dag de prijs van een levensreddend medicijn voor aidspatiënten van 13,50 dollar naar 750 dollar per pil. Pas na grote ophef kwam hij op dat besluit terug.