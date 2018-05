Sherpa voor 22e keer op top Mount Everest

De Sherpa-veteraan Kami Rita (48) heeft voor de 22e keer in zijn loopbaan als berggids de top van de Mount Everest bereikt. Hij is daarmee nu alleen recordhouder. Dat heeft het Nepalese ministerie van Toerisme woensdag bekendgemaakt. De routinier stond ’s ochtends met een groepje Chinezen boven op de hoogste berg op aarde, op de grens van Nepal en Tibet.

Kami Rita had in 1994 voor het eerst het genoegen het dak van de wereld op 8848 meter te bereiken. Aan stoppen denkt hij voorlopig niet, zei hij al voor vertrek uit het basiskamp voor de recordpoging. „Ik voel me nog altijd fit. Ik denk de 25 wel te kunnen halen”. Twee andere leden van het Sherpa-volk haalden de top 21 maal.

Elk voorjaar proberen honderden bergbeklimmers hun dat na te doen in de qua weersgesteldheid relatief gunstige maanden april en mei. Tot dusver is het meer dan 5000 mensen gelukt, maar er zijn ook honderden op weg naar de top om het leven gekomen.