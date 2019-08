Sheriff ontslagen om Billy Grahamregel

Een voormalige sheriff uit North Carolina (NC) is ontslagen omdat hij weigert alleen te zijn met een vrouwelijke collega. De man heeft een aanklacht ingediend tegen het bestuur van de gemeenten Apex en Siler (NC) omdat hij zich gediscrimineerd voelt vanwege zijn godsdienstige overtuiging.

Manuel Torres houdt zich aan de zogenoemde Billy Graham-regel die zegt dat een gehuwde man nooit alleen moet zijn met een andere vrouw dan zijn echtgenote. Torres, die ambtsdrager is in een baptistengemeente in Sanford (NC) moest van zijn werkgever een vrouwelijk collega inwerken en zou daarom ook alleen met haar op patrouille moeten. Dat weigerde hij. Zijn leidinggevende wilde geen maatregelen nemen waardoor de bezwaren van Torres zouden worden weggenomen.

Volgens de aanklacht heeft een ambtenaar op het kantoor waar de sheriff werkte zich onheus uitgelaten over de godsdienstige overtuiging van Torres, alvorens deze werd ontslagen.

De Billy Grahamregel is ooit geformuleerd door de internationaal bekende evangelist en is populiar bij Amerikaanse evangelicals. Bekend is dat vice-president Mike Pence zich hier strikt aan houdt. Dat leidde tot veel kritiek van feministen die vinden dat Pence daarmee vrouwen wegzet als tweederangsburgers en als gevaarlijke mensen. Onder andere de Democratische presidentskandidate Kamala Harris, momenteel senator voor de staat California, viel hem daarom scherp aan.

De woordvoerder van Pence, Alyssa Farah, stuurde Harris een tweet waarin ze schreef: „Zijn hele leven heeft Pence vrouwen op leidinggevende posities benoemd, hij hecht veel waarde aan hun raadgevingen en vertrouwt er ook op.””

Een maand geleden ontstond in de staat Mississippi ophef toen de Republikeinse politicus Robert Foster met een beroep op zijn geloof weigerde een verslaggeefster van een regionale krant een dag lang mee te nemen op campagne. Hij wilde niet dat zij hem zou vergezellen op de lange autoritten zonder dat er een derde bij was. Het beroep van Foster op de Billy Grahamregel is volgens verschillende juristen niet legaal als het gaat om aan arbeidssituatie.

Naar aanleiding van de kritiek schreef Foster: „De linkse libertijnen kunnen er met hun verstand niet bij dat ik er bewust voor kies om niet alleen te zijn met een andere vrouw. Ze kunnen niet geloven, dat er zelfs in 2019 nog iemand is die op grond van zijn christelijke overtuiging veel waarde hecht aan een zuivere relatie met zijn vrouw. “

