Shenzhen eerste Chinese stad die eten honden en katten verbiedt

De Chinese gemeente Shenzhen heeft het eten van honden- en kattenvlees verboden. Het is volgens meldingen van de BBC het eerste Chinese bestuurslichaam in de Volksrepubliek dat het eten van die dieren verbiedt. De regelgeving wordt 1 mei van kracht en overtreders hangen hoge boetes boven het hoofd.

Het verbod is een vervolg op de maatregelen die in China al in februari zijn afgekondigd naar aanleiding van het nieuwe coronavirus. Zo is na de virusuitbraak verboden in wilde dieren te handelen of die te eten. Waarschijnlijk is het virus afkomstig van een vismarkt in Wuhan waar ook levende dieren werden verhandeld voor consumptie, zoals onder meer otters en slangen.

Shenzhen gaat nu een stapje verder en wil ook geen honden en katten meer als etenswaar. Volgens een Engelse dierenbeschermingsorganisatie worden er jaarlijks 30 miljoen honden afgemaakt in Azië voor het vlees. In China zouden er zo 10 miljoen honden en 4 miljoen katten aan hun eind komen.