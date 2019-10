Sharif op medische gronden vrijgelaten

Een Pakistaanse rechtbank heeft voormalig premier Nawaz Sharif op medische gronden op borgtocht vrijgelaten. Dat zegt een advocaat van Sharif. De 69-jarige voormalige regeringsleider diende drie termijnen en werd vorig jaar vanwege corruptie veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar. Sharif ontkende de beschuldigingen altijd en stelde dat ze politiek gemotiveerd waren.

Hij is vanuit zijn cel overgebracht naar een ziekenhuis in Lahore. Er zijn zorgen over zijn gezondheid. Volgens zijn advocaat is zijn gezondheidstoestand achteruit gegaan en is betere verzorging noodzakelijk.