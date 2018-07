Shanghai evacueert 190.000 mensen om storm

Meer dan 190.000 mensen in het oosten van Shanghai zijn geëvacueerd naar veiliger plaatsen. De havenstad werd zondag rond het middaguur geraakt door de tiende tyfoon van dit jaar, Ampil, met stortregens en rukwinden. De mensen die in veiligheid zijn gebracht woonden vooral direct aan de kust of in tijdelijke woningen.

Meer dan zeshonderd vluchten naar een van de twee luchthavens bij de stad zijn geschrapt en ook de hogesnelheidstreinen hebben te lijden onder de tropische storm. Meer dan 28.000 schepen zochten veiligheid in de haven.

KLM laat weten dat mensen die een vlucht naar of via Shanghai hebben geboekt voor zondag of maandag, die kunnen omboeken naar een andere datum in de komende week.

Shanghai Disney Resort zei wel gewoon open te zijn, hoewel een aantal attracties buiten wel zijn stilgelegd. Toeristen kunnen even niet naar de bovenste verdieping van de Shanghai-toren, het hoogste gebouw in China.