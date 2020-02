SGP teleurgesteld in antwoord EU-Commissie over Jeruzalem

SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen is teleurgesteld in de dinsdag gepubliceerde reactie van de Europese Commissie op zijn schriftelijke vragen over een verplaatsing van de EU-delegatie naar Jeruzalem.

„De reactie vind ik teleurstellend. Jeruzalem is de hoofdstad van Israël. Door de ambassade niet te verhuizen laten we daarover twijfel bestaan en dat is zeer kwalijk. Het wordt tijd dat de internationale gemeenschap hier, in navolging van president Trump, duidelijk positie in kiest”, stelde Ruissen dinsdag.

De Europese Commissie gaf eerder op dinsdag antwoord op de vragen van de SGP’er. „De Europese Unie heeft een duidelijk en eensgezind standpunt ingenomen over Jeruzalem. De EU blijft vasthouden aan de tweestatenoplossing met Jeruzalem als hoofdstad van zowel de staat Israël als de toekomstige staat Palestina”, schreef EU-buitenlandchef Josep Borrell.

Ruissen kon zich echter niet vinden in het antwoord van Borrell: „Ik zie niet in waarom erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël de door Borrell voorgestane tweestatenoplossing in de weg zou staan.”

De SGP-Europarlementariër had in december schriftelijk aan de Commissie gevraagd wanneer de instelling de EU-delegatie in Israël verplaatst naar de hoofdstad Jeruzalem. „EU-delegaties naar derde landen bevinden zich meestal in de stad waar de regering en het parlement zit, doorgaans in de hoofdstad. In twee landen, Israël en Myanmar, bevindt de EU-delegatie zich niet in de hoofdstad. De regering en het parlement van Israël hebben hun zetel in Jeruzalem, terwijl de EU-delegatie zich in Ramat Gan bevindt.”