SF-auteur Ursula K. Le Guin (88) overleden

In haar huis in Portland (Oregon, VS) is Ursula K. Le Guin overleden, schrijfster van sciencefiction en fantasy. Ze was 88 jaar. Le Guin was onder meer vermaard om haar boeken uit de Earthsea-serie.

Le Guin schreef talloze boeken, ook voor kinderen, korte verhalen maar ook poëzie. Haar boek The Left Hand of Darkness uit 1969 kreeg veel prijzen, evenals The Dispossessed uit 1974.

Le Guins zoon liet weten dat ze maandagavond is overleden, vermoedelijk aan een hartaanval. Zijn moeder bleef doorgaan met schrijven, nog tot twee maanden geleden.