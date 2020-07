Servische president: buitenland achter rellen in Belgrado

De Servische president Aleksandar Vucic veroordeelt de rellen in Belgrado en de bestorming van het parlement dinsdagavond als „politiek geweld”, meldt de Servische nieuwszender B92. Volgens Vucic zitten vreemde mogendheden achter het geweld, hoewel hij geen landen bij naam en toenaam noemt.

Een groep tegenstanders van de Servische regering bestormde dinsdagavond het parlementsgebouw in Belgrado uit protest tegen de verscherpte coronamaatregelen, zoals een uitgaansverbod, die dit weekend voor de hoofdstad zijn afgekondigd.

Vucic kondigde de maatregelen dinsdag aan. Hij sprak over een alarmerende opleving van het virus in het Balkanland, vooral in Belgrado. Servië leek de uitbraak begin mei onder controle te hebben gekregen. Maar het aantal infecties stijgt nu snel.

„Het ging gisteravond niet om het coronavirus. Het was een onaangekondigde, illegale politieke bijeenkomst”, aldus Vucic. De president zei dat de politie pas geweld gebruikte nadat de relschoppers het parlementsgebouw begonnen te vernielen. Volgens Vucic raakten 43 agenten gewond, waarvan er één een schedelbreuk opliep. Vucic liet foto’s zien van agenten, waarvan sommigen volgens hem met messen waren aangevallen.

De president benadrukte dat hij niet zal terugkrabbelen onder druk van „schurken en hooligans”. „We hebben geen middel tegen het coronavirus. Er is geen vaccin. Zeker is dat het medicijn voor deze samenleving niet bestaat uit messen, stenen en molotovcocktails”, aldus Vucic.

Waren er in Servië een maand geleden ongeveer 50 besmettingen op een dag, nu worden er 300 tot 350 geteld. De regering is bang dat het aantal besmettingen het zorgsysteem dreigt te overbelasten.

De tweede golf van besmettingen komt nadat Servië de maatregelen tegen de verspreiding van het virus in hoog tempo versoepelde. Onder meer massale sportevenementen met publiek waren weer toegestaan.