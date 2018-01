Servische politicus in Kosovo vermoord

De Kosovaarse Servische politicus Olivier Ivanovic is dinsdag door een aanslag om het leven gekomen. Hij werd doodgeschoten bij het kantoor van zijn partij in de plaats Mitrovica.

Ivanovic was in afwachting van een nieuw proces wegens beschuldigingen van moord op etnische Albanezen tijdens de Balkanoorlog in 1998-1999. Hij werd in 2016 al tot negen jaar veroordeeld voor de moord op vier Albanezen maar justitie bepaalde dat het proces moest worden overgedaan. Ivanovic werd daarna vrijgelaten.

Serviƫ liet dinsdag weten dat het uit protest tegen de moord gesprekken bij de EU over normalisering van de relatie met Kosovo opschort.

EU-buitenlandchef Federica Mogherini sprak dinsdagochtend telefonisch met zowel de Servische president Aleksandar Vucic als de Kosovaarse president Hashim Thaci. Zij sprak een krachtige veroordeling uit van de moord, en bracht condoleances over aan de familie en vrienden van Ivanovic.

De Italiaanse riep beide kanten op tot kalmte en terughoudendheid, en benadrukte dat het recht zijn loop moet krijgen. Justitie in Kosovo moet er alles aan doen om de daders te vinden en berechten, aldus Mogherini. De EU-missie voor de rechtsstaat in Kosovo, Eulex, biedt daarbij ondersteuning.