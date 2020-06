Servische politici met Covid-19 besmet

Drie hoge Servische functionarissen, onder wie de minister van Defensie, blijken met het nieuwe coronavirus besmet te zijn. Het gaat om parlementsvoorzitter Maja Gojkovic, defensieminister Aleksandar Vulin en het hoofd van bureau dat met alle kwesties rond Kosovo belast is, Marko Djuric.

Volgens het Servische persbureau Tanjug is Gojkovic met een longontsteking opgenomen in het ziekenhuis. De gezondheidstoestand van de getroffen regeringsfunctionarissen is niet zorgwekkend, wordt gezegd. De politici zijn loyale dienaren van de Servische president Aleksandar Vucic. Gojkovic is nog parlementsvoorzitter totdat het nieuwe parlement na de verkiezingen van vorige week in juli wordt geïnstalleerd.

In Servië loopt het aantal besmettingen met Covid-19 sinds kort weer op. Zaterdag werden 227 nieuwe gevallen binnen 24 uur ontdekt.