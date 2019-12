Serviërs in Montenegro protesteren tegen religieuze wet

In Montenegro zijn honderden aanhangers van de Servische oppositie en leden van de Servisch-Orthodoxe Kerk de straat opgegaan omdat ze bang zijn dat de Montenegrijnse overheid bezittingen van de kerk onteigent.

In een nieuw wetsvoorstel staat dat religieuze organisaties in Montenegro moeten aantonen dat ze al voor 1918 eigenaar waren van gebouwen die ze nu in bezit hebben. Veel gelovigen zijn bang dat de overheid de wet gebruikt om gebouwen van de kerk af te nemen. De Servisch-Orthodoxe Kerk is de grootste kerk in het land met 620.000 inwoners.

De regering van president Milo Djukanovic heeft verklaard dat de regering geen kerkgebouwen gaat afpakken. Djukanovic beschuldigt de Servisch-Orthodoxe Kerk van het steunen van pro-Servisch beleid en het ondermijnen van de Montenegrijnse soevereiniteit.