Servië woest om aanhouding topfunctionaris

De Kosovaarse politie heeft een hoge Servische functionaris opgepakt. Dat leidde tot een woedende reactie uit Belgrado. De Servische president Aleksandar Vucic sprak over een „brute provocatie” en verweet de EU-missie in Kosovo (EULEX) medeplichtigheid.

De Kosovaarse politie arresteerde de Servische overheidsfunctionaris Marko Djuric in Mitrovicë. Daar vond juist een rondetafelconferentie plaats over het verbeteren van de betrekkingen tussen de buurlanden. Djuric mocht Kosovo niet meer in, omdat de autoriteiten in de voormalige Servische provincie zijn nationalistische retoriek als opruiend zien.

Een geboeide Djuric werd vervolgens overgebracht naar een politiebureau in hoofdstad Pristina. Hij zou vervolgens zijn teruggestuurd naar Servië. President Vucic verweet EULEX ondersteuning te hebben geboden bij de arrestatie van de functionaris.

EU-buitenlandchef Federica Mogherini zei gesproken te hebben met de leiders van Kosovo en Servië. Ze riep op tot kalmte.