Servië meldt eerste coronabesmetting

Het nieuwe coronavirus heeft ook de kop opgestoken in Servië. Minister Zlatibor Loncar van Volksgezondheid zegt dat een eerste besmetting is gemeld. Het gaat om een man van 43 die eerder in de Hongaarse hoofdstad Boedapest was.

Het nieuwe coronavirus heeft zich de afgelopen weken vanuit China verspreid over meer dan tachtig landen. Wereldwijd zijn ruim 98.000 besmettingen gemeld en 3300 sterfgevallen. In Europa is het Italië het zwaarst getroffen. Daar zijn bijna 150 patiënten overleden en gaat het aantal besmettingen richting de 4000.